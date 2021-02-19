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صحيفة سعودية تدعو إلى وضع حد للدور التخريبي للنظام الإيراني في المنطقة

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صحيفة سعودية تدعو إلى وضع حد للدور التخريبي للنظام الإيراني في المنطقة صحيفة سعودية تدعو إلى وضع حد للدور التخريبي للنظام الإيراني في المنطقة

مصراوي Masrawy

10:12 ص الجمعة 19 فبراير 2021

الرياض - أ ش أ

دعت صحيفة "البلاد" إلى وضع حد للدور التخريبي من جانب النظام الإيراني، مؤكدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المفخخة، على مواقع في المملكة.

وتحت عنوان (أمن المنطقة): ذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الجمعة أن هذه الجرائم بحق الشعب اليمني، تمثل جرائم حرب مستمرة تضع على المجتمع الدولي مسؤولية ملحّة وعاجلة، لردع تلك الميليشيا التي لم تستجب للجهود الأممية نحو إعادة مفاوضات الحل السلمي وفق المرجعيات الأساسية المتفق عليها.

وأكدت أن العالم يدرك جيدا أن استمرار طهران في مراوغاتها النووية وبرنامجها الصاروخي وتهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي هو امتداد لسياسات نشر الفوضى في المنطقة، وتدخلاتها السافرة في شؤون دول المنطقة ، مما يؤكد مجددا ضرورة استمرار العقوبات على نظام الملالي وتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر تزويد الميليشيا بالأسلحة ، حتى تتوفر فرص استعادة أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وأوضحت الصحيفة في الختام أن البحرية الأمريكية قد أعلنت ضبط شحنات أسلحة على متن سفينتين إيرانيتين متجهتين إلى اليمن عبر خليج عدن، مما يؤكد استمرار نظام طهران في تزويد ميليشيا الحوثي بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية، وتقويض دعوات التهدئة وجهود حل الأزمة بطريقة سلمية.

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مصراوي Masrawy

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