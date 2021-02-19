أخبار عاجلة

"بسيارتَي الغرفة التجارية".. "حفل سباق الفروسية 18" يواعد حائل غداً -
قرابة الـ66 دولارًا.. موجة البرد في تكساس "تشعل" أسعار النفط -
"ناسا" تنشر أول مقطع صوتي من المريخ.. فيديو -
"ربع وهبع ومرع ولمع" و"برد دامي لا يقتل".. "الحصيني": بدأ سعد البالع! -
السديس للمديرين الجُدد: خدمة الحرمين اصطفاءٌ من الله.. علينا استشعار النعمة -
مبادرة بيرل تُعيّن مديرة تنفيذية جديدة -
احترازات كورونا.. أمانة الرياض: إغلاق 128 منشأة خلال 24 ساعة -
"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً -
شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات "كورونا" -
تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الإرث الضائع والكيف القاتل.. تفاصيل جديدة في العثور على جثة شاب بأطفيح

Print
الإرث الضائع والكيف القاتل.. تفاصيل جديدة في العثور على جثة شاب بأطفيح الإرث الضائع والكيف القاتل.. تفاصيل جديدة في العثور على جثة شاب بأطفيح

مصراوي Masrawy

12:21 ص الجمعة 19 فبراير 2021


كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها الأجهزة الأمنية في العثور على جثة شاب بمركز أطفيح، جنوب المحافظة.

وتبين أن الشاب يتيم الأب والأم، باع إرثه "منزل العائلة" مقابل 100 ألف جنيه راح ينفقها في تعاطي المواد المخدرات التي أضحى أسيرها بفضل رفقاء السوء.

لم يدر الثلاثيني أنه على بعد خطوات من فقدان كل شئ. صحته، أمواله بل وحياته فجاءت النهاية مأساوية بجثة ملقاة بقارعة الطريق.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة بالطريق أسفل نفق كوبري الواسطى المؤدي إلى قريتي الخرمان وصول.

وجه اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة انتقال رجال المباحث تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطع الجنوب.

وكشفت معاينة الرائد أحمد يسري، رئيس مباحث أطفيح، ومعاونه النقيب هشام موسى أن الجثة لشاب في الثلاثينات من العمر يدعى "م.م." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق، توصلت إلى أن المتوفى يعاني من إدمان المواد المخدرة والخمور، وأن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مسحوق الهيروين.

يوم الواقعة جمعت جلسة ثنائية بين المتوفى وزوج شقيقته، طالب خلالها الأول من الثاني "وديني عند المعدية علشان مخنوق".

بوصولهما المكان المقصود، بدأ الاثنان في تعاطي المخدرات إلا أن جرعة زائدة كتبت نهاية الشاب الثلاثيني إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

هنا، قرر زوج شقيقة التوفى التخلص من جثته بمكان العثور عليها خوفا من المسائلة القانونية، ولاذ بعدها بالفرار حت أمكن ضبطه واستجوابه.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية