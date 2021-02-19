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البنتاجون: أمريكا تراجع علاقتها مع أفغانستان

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البنتاجون: أمريكا تراجع علاقتها مع أفغانستان البنتاجون: أمريكا تراجع علاقتها مع أفغانستان

مصراوي Masrawy

12:30 ص الجمعة 19 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):

كشفت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الخميس أن الولايات المتحدة ستستشير حلفاءها، حيث تجري مراجعة لشروط علاقتها مع أفغانستان.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أعاد أوستن "التأكيد للحلفاء أن الولايات المتحدة لن تشرع في انسحاب متسرع أو غير منظم من أفغانستان".

وبشأن العراق، رحب أوستن بدور كبير للناتو في "إلحاق هزيمة دائمة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش، بما يحترم سيادة العراق، ويضمن استقرار إقليمي على المدى الطويل".

وتدعو حركة طالبان الأفغانية الرئيس الأمريكي جو بايدن الى احترام اتفاق إدارة سلفه دونالد بانسحاب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو المقبل، من أجل ضمان إتمام مباحثات سلام أفغانية/ أفغانية، وإنهاء حرب امتدت لعقدين من الزمان.

ويقول حلف الناتو إنه قد لا ينسحب من أفغانستان بحلول الموعد النهائي في مايو.

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