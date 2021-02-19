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واشنطن تسحب إعلان إدارة إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

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واشنطن تسحب إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران واشنطن تسحب إعلان إدارة إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

مصراوي Masrawy

12:29 ص الجمعة 19 فبراير 2021

وكالات:

أخبرت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بإلغاء طلب سابق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإعادة فرض عقوبات للأمم المتحدة على إيران، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وكان مساعد رئيس البرلمان الإيراني، أمير عبد اللهيان، هدد القوي الغربية، بانسحاب بلاده من البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، موضحا أن الانسحاب لا مفر منه دون رفعا لعقوبات المفروضة على إيران من قبل أمريكا.

وأكد أن بلاده ستمضي في تخصيب اليورانيوم وزيادة انتاجه لـ 20 % إذا لم تنفذ بقية الأطراف التزاماتها في غضون 4 أيام.

وذكر أن أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لم يتبق لهم سوى 4 أيام ، ومن دون إلغاء العقوبات بشكل فاعل فإن خروج إيران من البروتوكول الإضافي حتمي، وأكد أن الكل بالتأكيد لن ينتظر الاجتماعات والتقاط الصور والوعود الفارغة للبيت الأبيض من أجل تنفيذ الاتفاق الذي موقع عليه بالفعل.

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مصراوي Masrawy

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