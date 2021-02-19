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تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

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مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة
ارتفع إجمالي الإصابات إلى 176333 والوفيات 10201

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن خروج 409 متعافين من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136490 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 656 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 176333 حالة من ضمنهم 136490 حالة تم شفاؤها، و10201 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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