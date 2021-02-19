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برئاسة عبد الملك.. اجتماع عسكري يمني يناقش تنفيذ اتفاق الرياض واستكمال إنهاء الانقلاب

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برئاسة عبد الملك.. اجتماع عسكري يمني يناقش تنفيذ اتفاق الرياض واستكمال إنهاء الانقلاب برئاسة عبد الملك.. اجتماع عسكري يمني يناقش تنفيذ اتفاق الرياض واستكمال إنهاء الانقلاب
عقد بمقر رئاسة قيادة المنطقة العسكرية اليمنية الرابعة في عدن

برئاسة عبد الملك.. اجتماع عسكري يمني يناقش تنفيذ اتفاق الرياض واستكمال إنهاء الانقلاب

تدارس اجتماع لقيادة المنطقة العسكرية اليمنية الرابعة ومقرها العاصمة المؤقتة عدن، أوضاع الجبهات القتالية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهات الضالع ولحج وتعز، واحتياجات المنطقة للمضي قدماً في استكمال معركة تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة المتمردين المدعومين من إيران في المحافظات الثلاث.

كما بحث الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء لحكومة الكفاءات السياسية اليمنية معين عبدالملك، التكامل بين الأجهزة العسكرية والأمنية، والخطوات المنجزة على طريق توحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية تنفيذاً لاتفاق الرياض، وكذا المعركة المصيرية لاستكمال انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى ما تمثله هذه المنطقة من أهمية عسكرية وإستراتيجية، والدور المحوري المعول عليها في استكمال معركة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

كما أكد ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين المناطق والألوية كافة، والتحلي بأعلى مستويات الاستعداد القتالي حتى هزيمة المشروع الحوثي.

اتفاق الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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