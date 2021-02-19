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وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفى بالسلام وتشهد عرض أبي تحت الشجرة

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وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفى بالسلام وتشهد عرض أبي تحت الشجرة وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفى بالسلام وتشهد عرض أبي تحت الشجرة

مصراوي Masrawy

12:02 ص الجمعة 19 فبراير 2021

مصراوي

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الجناح المتحفي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسرح السلام، والذى تم بالتزامن مع افتتاح ٧ أجنحة متحفية أخرى بكل من السيرك القومي ومسارح البالون، الغد، الطليعة، العائم، متروبول والقومي لثقافة الطفل.

كما شهدت العرض المسرحى أبى تحت الشجرة وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة،الفنان القدير ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وعدد أبناء واسر رواد الفن الذين أهدوا بعضا من مقتنيات ذويهم للعرض بالاجنحة المتحفية بمختلف المسارح .

قالت عبد الدايم: إن تأسيس أجنحة متحفية نوعية بمختلف مسارح الدولة يساهم فى صون وحفظ جزء من ذاكرة الأمة إلى جانب توثيق ملامح تاريخ الفن المسرحي المصري.

وأضافت أن المتاحف بمختلف تخصصاتها تجسد أهمية وقيمة الفنون وتأثيراتها الإيجابية فى تنمية الوعى وبناء الشخصية.

ووجهت الدعوة لكافة فئات المجتمع لزيارة الأجنحة المتحفية للتعرف على بعض الجوانب الشخصية لمبدعى المسرح وقدمت الشكر لكل من ساهم فى تقديم المقتنيات من الفنانين أو أسر الراحلين منهم.

كما أشادت وزيرة الثقافة بالعرض المسرحى أبى تحت الشجرة الذى يطرح عددا من القضايا الاجتماعية المعاصرة واضعا حلول لها، كما يطلق عددا من الرسائل الهامة لأفراد الأسرة للحفاظ علي تقاليد وقيم المجتمع.

وتابعت إن العرض مستمر من شهر نوفمبر الماضي بحضور جماهيري كامل العدد في جميع لياليه طبقا للإجراءات الاحترازية المتبعة مما يعكس ثقة الجمهور فيما تقدمه وزارة الثقافة من أعمال جادة، مؤكدة أن مسرح الدولة يواصل أداء دوره فى نشر التنوير بين أبناء الوطن .

"أبي تحت الشجرة" بطولة هاني كمال، لبني الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي، أحمد عبد الهادي، دعاء رمضان، ديكور يحيى صبيح، موسيقى محمد خالد، من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام .

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