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مركز تدريب سقارة ينظم 3 دورات جديدة الأسبوع المقبل

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مركز تدريب سقارة ينظم 3 دورات جديدة الأسبوع المقبل مركز تدريب سقارة ينظم 3 دورات جديدة الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

11:35 م الخميس 18 فبراير 2021


كتب- محمد نصار:
ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع القادم، ٣ دورات تدريبية جديدة، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطوير مهارات العاملين في المحليات.

الدورة الأولى لتنمية مهارات المديرين والعاملين في وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات ودورة إعداد تقارير متابعة وتقييم للعاملين بمشروع بمشروع السياسات السكانية بالمحافظات، ودورة برنامج إدارة المشروعات PMP، فيما تستمر دورة قادة المستقبل للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من الدورات 132 متدربًا من جميع المحافظات.

ومن ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، بتخريج 92 متدربًا من جميع المحافظات حصلوا على دورات تدريبية وهي دورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى دورة اللغة الإنجليزية.

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