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"جثة وسط الهيش".. الصدفة تكشف عن جريمة قتل ضحيتها شاب في الصف

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"جثة وسط الهيش".. الصدفة تكشف عن جريمة قتل ضحيتها شاب في الصف "جثة وسط الهيش".. الصدفة تكشف عن جريمة قتل ضحيتها شاب في الصف

مصراوي Masrawy

11:54 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

روى شهود عيان تفاصيل جديدة في مقتل سائق مركبة "توك توك" عُثر على جثته بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.

وقال شهود عيان إن راعي أغنام اكتشف جثة القتيل بالصدفة داخل أرض مليئة بالهيش خلف أحد المستشفيات بقرية الشرفا.

على الفور أبلغ راعي الأغنام شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم الصف الذي انتقل إلى محل البلاغ على رأس قوة مكبرة.


وكشفت المعاينة تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "م.أ." في العقد الثاني من العمر، بها آثار طعنة نافذة في الجسم، وأن تاريخ الوفاة يعود إلى 3 أيام تقريبًا.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، فريق بحث بقيادة العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق، وبمشاركة الرائد محمد العشري رئيس مباحث الصف، ومعاونيه النقيبين أحمد ماهر وأحمد عز الدين؛ لتحديد وضبط الجاني.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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