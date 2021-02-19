شاهد .. رجل الثلج يظهر على قمة جبل علقان بتبوك

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لقطة مرئية وثقتها عدسة مصور محلي

شهدت منطقة تبوك تساقط كثيف للثلوج إثر عاصفة ثلجية ضربت شمال المملكة وعددًا من دول المنطقة، غطت على إثرها الثلوج وحبات البرد مرتفعات وجبال تبوك ونيوم.

ووثقت عدسة المصور محمد بن منصور تساقط الثلوج الكثيف على جبال علقان في مقطع مرئي نشره على حسابه في "تويتر" ونال إعجاب المتابعين.

كما ظهر (رجل الثلج) الشهير رمز الشتاء جنبًا إلى جنب الجمل رمز الصحراء في مشهد فريد؛ احتفالاً من زوار المنطقة بقدوم موسم الثلوج والشتاء على المنطقة.

وتوافد السكان والزوار من مختلف مناطق المملكة على تبوك صباح أمس؛ للاستمتاع بالطقس والتنزه، والتقاط الصور والمقاطع المرئية المميزة لتلك الظاهرة السنوية الفريدة. تبوك ثلوج تبوك حالة الطقس مرتفعات علقان