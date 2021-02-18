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إصابات "كورونا" عربيًّا.. لبنان تسجل 2730 والكويت 979 وفلسطين 627

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إصابات "كورونا" عربيًّا.. لبنان تسجل 2730 والكويت 979 وفلسطين 627 إصابات "كورونا" عربيًّا.. لبنان تسجل 2730 والكويت 979 وفلسطين 627
477 حالة في المغرب و171 في الجزائر

إصابات

سجّلت لبنان 2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 348793 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 256109، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4206، بعد تسجيل 54 حالة وفاة.

بينما سجلت الكويت 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 181484 حالة، في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1027 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه تم شفاء 986 حالة من الإصابة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 169406 حالات، وأن عدد من يتلقّى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 153 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11051.

كما سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 8 وفيات، و627 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و660 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 93%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

بينما سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 480056.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، اليوم، إلى أنها سجلت سبع حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8524، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 462436.

فيما أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة بالجزائر الدكتور جمال فورار، تسجيل 171 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وأضاف فورار في مؤتمره الإعلامي اليومي حول الوضع الوبائي، أن عدد الإصابات المؤكدة المسجلة بلغ 111418 حالة، وعدد حالات الوفاة 2950 جالةً.

وأشار المصدر إلى تماثل 171 شخصاً للشفاء، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الجائحة إلى 76640 متعافياً.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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