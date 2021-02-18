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واشنطن: أزمة اليمن تمثل أولوية لإدارة "بايدن"

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واشنطن: أزمة اليمن تمثل أولوية لإدارة "بايدن" واشنطن: أزمة اليمن تمثل أولوية لإدارة "بايدن"
"جايمس" شدد على مواصلة محاسبة الحوثيين

واشنطن: أزمة اليمن تمثل أولوية لإدارة

ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية كريستيان جايمس، أن أزمة اليمن تمثل أولوية لإدارة الرئيس جو بايدن، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الخميس).

وأضاف "جايمس" في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو"، أن الوضع في اليمن معقد وشائك للغاية، وأن بلاده مستعدة لبذل الجهود بهدف التوصل إلى حل.

وبيّن أن واشنطن رفعت ميليشيا الحوثي من قائمة الدول الداعمة للإرهاب؛ بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وشدد "جايمس" على مواصلة واشنطن جهودها لمحاسبة المتمردين الحوثيين، مبينًا أن الميليشيا لا تزال تخضع للعقوبات الأممية.

ولفت إلى أنه لا يوجد بديل عن العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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