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حماية المستهلك: حملات لضبط المخالفين والممارسات الضارة بالسوق في 11 محافظة

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حماية المستهلك: حملات لضبط المخالفين والممارسات الضارة بالسوق في 11 محافظة حماية المستهلك: حملات لضبط المخالفين والممارسات الضارة بالسوق في 11 محافظة

مصراوي Masrawy

08:24 م الخميس 18 فبراير 2021

مصراوي

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير والتجارة الداخلية، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنّ الجهاز شن حملات مفاجئة على 11 محافظة استهدفت الأسواق التجارية، والمنشآت الطبية المخالفة بهذه المحافظات، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، بناء علي توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات علي الأسواق وضبط كافة المخالفات التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك المصري .

وأكد حسام الدين في بيان له، الخميس، أنّ الحملات في محافظة سوهاج أسفرت عن ضبط أحد مراكز وحضانات الأطفال مخالف للتراخيص ولا يوجد به غرفة تعقيم، وبه كمية كبيرة من المحاليل منتهية الصلاحية، وكذلك ضبط معملين للتحاليل الطبية ومركز للأشعة تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وفي محافظة الإسكندرية بالتعاون مع الاجهزة المختصة تم غلق أحد المطاعم بمنطقة كرموز لعمله بدون ترخيص وضبط كمية من الأجبان والزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك غلق كافية ومخبز للعمل بدون ترخيص وتوقيع الغرامة الفورية علي أحد محلات المواد الغذائية لعدم تطبيق الإجراءات الأحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض علي النيابة العامة .

وأضاف حسام الدين، أن حملات الجهاز في الفيوم، والبحيرة، وأسوان، والمنوفية وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعلية، وبورسعيد استهدفت المحلات التجارية وتم إجراء بعض محاولات الشراء عن طريق العاملين بالجهاز، للتأكد من التزامها في فترة الاوكازيون بتقديم عروض وخصومات حقيقة للمستهلكين ومنتجات ذات جودة عالية، مما أسفر عن تحرير 77 محضر لبعض المحلات المخالفة بهذه المحافظات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، والاشتراك في الأوكازيون دون الحصول علي تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية

وأكد حسام الدين أن الحملات مستمرة علي الأسواق لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل قوة وحزم ضد من يثبت تلاعبه ومخالفته للقانون وإضراره بحقوق المستهلك المصري

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