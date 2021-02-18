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اغتصبني 3 مرات.. تفاصيل اعترافات طفلة اعتدى عليها عاطل جنسيًا بالساحل

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اغتصبني 3 مرات.. تفاصيل اعترافات طفلة اعتدى عليها عاطل جنسيًا بالساحل اغتصبني 3 مرات.. تفاصيل اعترافات طفلة اعتدى عليها عاطل جنسيًا بالساحل

مصراوي Masrawy

10:37 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتب- طارق سمير:

تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف قضية عاطل متهم بالاتجار بالبشر واغتصاب طفلة؛ لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمته.

وقالت النيابة العامة في أمر إحالة المتهم للجنايات إنه تعامل وآخرون مجهولون مع المجني عليهم الأطفال "د. م. ا"، "أ. م. ف"، "م. ح. ج"، "س. ن. س"، بإيوائهم واستخدامهم، وكان ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف والتهديد بهما، والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات، وذلك بأن اصطحبوهم عنوة من منطقة المؤسسة، إلى ميدان الخلفاوي، مستغلين حداثة سنهم، وضعف حياتهم، ووفروا مكانًا لإيوائهم، وإجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة، مقابل التحصل على مبالغ مالية.

وقالت المجني عليها "د. م" ١٢ سنة، إن المتهم وآخر مجهول تحصلا منها على مبالغ مالية نظير السماح لها بالتواجد بميدان الخلفاوي للعمل في مجال تنظيف السيارات.

وأضافت أنه أثناء تواجدها بميدان الخلفاوي بالساحل، استدرجها المتهم عنوة إلى أحد الأماكن المهجورة واغتصبها تحت تهديد السلاح "مطواة"، وكرر فعلته 3 مرات حتى تم القبض عليه.

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