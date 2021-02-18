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: إنتاج السكر المحلي يكفي 90% من الاكتفاء الذاتي

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التموين: إنتاج السكر المحلي يكفي 90% من الاكتفاء الذاتي : إنتاج السكر المحلي يكفي 90% من الاكتفاء الذاتي

مصراوي Masrawy

07:22 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحى، وزير والتجارة الداخلية، إن إجمالى ما تم توريده حتى الآن بمصانع بنجر السكر التابعة للوزارة "مصنع الدقهلية للسكر، الفيوم للسكر، والنوبارية للسكر، والدلتا للسكر" وصل إلى 136 ألف طن بنجر منذ بدء الموسم.

ولفت المصيلحى إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها يوميًا صباحًا ومساءً؛ لاستقبال المحصول من المزارعين الذي ينقل عبر النقل الخاصة بكل مصنع، لافتًا إلى أن الزيادة فى المساحة المنزرعة وزيادة إنتاجية الفدان هذا العام من بنجر السكر إضافة إلى إنتاجية قصب السكر سوف تكفي الاستهلاك المحلي بنسبة تقترب من 90%.

وأشار المصيلحى، إلى أنه من المتوقع وصول نسب التوريد هذا العام إلى ما يزيد على 12 مليون طن بنجر، بعد زيادة المساحة المنزرعة من بنجر السكر إلى 640 ألف فدان هذا العام مقارنة بـ510 آلاف فدان العام الماضى.

وقال المصيلحى، إن المصانع قد شهدت تطورًا كبيرًا وهو ما ساهم فى تقليل نسب الفاقد وزيادة قدرتها على استقبال المحصول هذا العام، وزيادة إنتاجيتها بنسبة تصل إلى 20%.

ووجه الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية رؤساء الشركات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للعاملين والمتعاملين مع المصانع حفاظًا عليهم من جائحة .

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