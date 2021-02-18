أخبار عاجلة

احترازات كورونا.. أمانة الرياض: إغلاق 128 منشأة خلال 24 ساعة -
"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً -
شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات "كورونا" -
تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني يتهم إيران بـ" اللعب بالنار" في الخلاف النووي

Print
وزير الخارجية الألماني يتهم إيران بـ" اللعب بالنار" في الخلاف النووي وزير الخارجية الألماني يتهم إيران بـ" اللعب بالنار" في الخلاف النووي

مصراوي Masrawy

07:33 م الخميس 18 فبراير 2021

باريس - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إيران إلى التراجع عن مسارها في الخلاف النووي.

وقبل لقاء مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والأمريكي في العاصمة الفرنسية باريس، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس:" ما تقوم به إيران هناك هو لعب بالنار".

ويجري الوزراء الأربعة مشاورات حول اتخاذ نهج مشترك في الخلاف النووي مع إيران التي كانت أبلغت الوكالة الدولية أول أمس الثلاثاء بأنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية التي يتضمنها البروتوكول الإضافي للوكالة بداية من الثلاثاء القادم. ويتيح البروتوكول لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بزيارات لمواقع إيرانية بدون إخطار مسبق بفترة طويلة.

تجدر الإشارة إلى أن الوصول غير المقيد للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015 ، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.

غير أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن بلاده تريد مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعلن سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الوكالة كاظم غريب آبادي أمس الأربعاء أن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي سيزور طهران السبت القادم .

من جهته ،قال متحدث باسم الوكالة في فيينا إن جروسي "عرض السفر إلى إيران من أجل إيجاد حل مشترك مقبول للوكالة لمواصلة أعمال التحقق. الأساسية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية