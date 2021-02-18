وزير الخارجية الألماني يتهم إيران بـ" اللعب بالنار" في الخلاف النووي

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باريس - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إيران إلى التراجع عن مسارها في الخلاف النووي.

وقبل لقاء مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والأمريكي في العاصمة الفرنسية باريس، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس:" ما تقوم به إيران هناك هو لعب بالنار".

ويجري الوزراء الأربعة مشاورات حول اتخاذ نهج مشترك في الخلاف النووي مع إيران التي كانت أبلغت الوكالة الدولية أول أمس الثلاثاء بأنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية التي يتضمنها البروتوكول الإضافي للوكالة بداية من الثلاثاء القادم. ويتيح البروتوكول لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بزيارات لمواقع إيرانية بدون إخطار مسبق بفترة طويلة.

تجدر الإشارة إلى أن الوصول غير المقيد للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015 ، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.

غير أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن بلاده تريد مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعلن سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الوكالة كاظم غريب آبادي أمس الأربعاء أن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي سيزور طهران السبت القادم .

من جهته ،قال متحدث باسم الوكالة في فيينا إن جروسي "عرض السفر إلى إيران من أجل إيجاد حل مشترك مقبول للوكالة لمواصلة أعمال التحقق. الأساسية".