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فاوتشي: اللقاحات المضادة لكورونا ستتوفر للجميع بحلول يوليو

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فاوتشي: اللقاحات المضادة لكورونا ستتوفر للجميع بحلول يوليو فاوتشي: اللقاحات المضادة لكورونا ستتوفر للجميع بحلول يوليو

مصراوي Masrawy

06:45 م الخميس 18 فبراير 2021

وكالات:

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن اللقاحات المضادة لكورونا ستصبح متوفرة لجميع الأمريكيين بحلول شهر يوليو، وذلك بعد أيام من قوله إن اللقاح سيتوفر في أبريل، حسبما نقلت اليوم .

فاوتشي يتراجع عن تصريح سابق: اللقاحات ستتوفر للجميع بحلول يوليو

وكان فاوتشي قال في مداخلة مع برنامج "توداي شو" على "إن بي سي" إنه "بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى أبريل سنكون دخلنا "الموسم المفتوح"، أي أنه سيصبح بإمكان كل من يرغب بالحصول على اللقاح، أن يحصل عليه".

لكنه تراجع لاحقا عن تلك المزاعم، قائلا لشبكة سي إن إن: "اللقاحات ستكون متاحة في يوليو.. قد يستغرق الأمر شهرين إضافيين، أي مع قرب نهاية فصل الصيف، التطعيم سيكون للجميع".

وأضاف: "الوقت الذي سيستغرق لتطعيم الجميع يعتمد على كفاءة وفعالية اللقاح الذي نستخدمه".

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