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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن العالم في حاجة إلى تجديد الخطاب الديني كما هو في احتياج إلى الدولة الصادقة التي ينادي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي لا تكيل بمكيالين وتفي بالعقود والعهود ما دامت الحياة قائمة.

وتابع وزير الأوقاف، أن تجديد الخطاب الديني سيؤدي إلى قراءة النص الديني برؤية عصرية دون تفريط أو جمود، قراءة تضع حدودا فاصلة أمام الجماعات المتطرفة في استغلال العاطفة الدينية لدى المواطنين من خلال استغلال بعض المواقف في الإثارة.

وأوضح خلال كلمته أمام ندوة الإعلام والوعي والتنمية التي تنظمها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء ونقابة الإعلاميين، أن الجهاد القتالي لم يتركه الإسلام للعامة كما تدعي الجماعات المتطرفة بل جعله في الإسلام في يد الحاكم دون غيره مستشهدا بما كان يحدث في عصر الصحابة وغيرهم.

ودعا خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وسائل الإعلام إلى الحديث عن الانجازات التي حققتها الدولة المصرية في كافة المجالات والمحافظات، لاسيما ما تحقق من إنجازات ومشروعات حقيقية في محافظة جنوب سيناء.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس السيسي، سوف يفتتح خلال عام واحدة من أهم المدن في مصر، ألا وهي "مدينة التجلي" التي تقوم الدولة ببنائها في مدينة سانت كاترين والتي تستهدف استقبال مليون سائح سنويا فيها، مؤكدا أن المحافظة تنشغل بالتسامح الديني وتعمل على تنشيط السياحة الدينية والجغرافية والتاريخية.

وأعلن المحافظ عن إطلاق مناظرة لشرح صحيح الدين للسيدات البدويات في محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مطالبا الإعلام بالحديث عن مدينة طابا لما لها من مكانة عظيمة لدى مصر والمصريين وبيان النضال المصري من أجل استردادها والعمل على إعمارها.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن الإعلام يمثل حجر الزاوية في بناء الوعي، مؤكدا أن مصر بها الكثير والكثير من الإنجازات التي تستحق تسليط الضوء عليها لاسيما وهي ترفع الآن شعار كرامة الإنسان وضرورة الحفاظ عليها، لافتا إلى أن مصر تشهد الآن اختفاء ظاهرة سكان المقابر وغيرها من الظواهر السلبية التي كنا نعاني منها في الماضي.

وقال جبر: إن الإعلام يواجه عدة تحديات منها، ضرورة مواجهة الشائعات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية التي تحاول عرقلة مصر من استكمال مسيرة التنمية وخططها الإستراتيجية لبناء الدولة، داعيا إلى الحديث عن انتصارات أكتوبر وما حققه الجندي المصري العظيم من إنجاز عسكري مازال العالم يتحدث عنه، وذلك من خلال نشر الوعي وإفساح العقل أمام المواطنين للتبصرة.

وأكد أن مشروع تطوير الريف المصري يمثل نقلة حضارية كبرى سوف تأخذ المجتمع المصري إلى رحاب أفضل، داعيا الإعلام إلى تسليط الضوء على ما يتحقق في المشروع من انجازات، مؤكدا أن ما يحدث في مصر كثير جدا ويستحق أن يكون الإعلام أمينا في عرضه.