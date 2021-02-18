أخبار عاجلة

احترازات كورونا.. أمانة الرياض: إغلاق 128 منشأة خلال 24 ساعة -
"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً -
شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات "كورونا" -
تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

جريفيث: هجوم الحوثيين على مأرب يهدد السلام ويشكل خطرا على النازحين

Print
جريفيث: هجوم الحوثيين على مأرب يهدد السلام ويشكل خطرا على النازحين جريفيث: هجوم الحوثيين على مأرب يهدد السلام ويشكل خطرا على النازحين

مصراوي Masrawy

06:02 م الخميس 18 فبراير 2021

نيويورك - (أ ش أ):

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، أن على الأطراف اليمنية تحديد أهدافها من المفاوضات، مشددا على ضرورة وقف الحوثيين اعتداءاتهم على محافظة مأرب بشكل فوري، لافتاً إلى أن هذا الهجوم يهدد السلام ويشكل خطرا على النازحين.

وشدد غريفث، حسبما نقلت قناة "العربية الحدث"، اليوم الخميس، على أنه لا غنى عن الدعم الدولي لحل الأزمة اليمنية، محذّراً من أن السعي لانتزاع السيطرة على الأراضي بالقوة يهدد كل آفاق عملية السلام.

وقال إن تحقيق تطلعات اليمنيين يكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية أممية وبدعم دولي، مشيرا إلى أن هناك أرضية مشتركة للتوصل لاتفاق بشأن اليمن، وأن وقف النار في اليمن يرتبط بالمسار السياسي، والحل يتطلب إرادة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية