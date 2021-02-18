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شاهد .. لقطات جوية ترصد جمال مرتفعات تبوك بعد تساقط الثلوج

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مواقع تشكّل وجهة سياحية فريدة من نوعها لأهالي المنطقة وزائريها

شاهد .. لقطات جوية ترصد جمال مرتفعات تبوك بعد تساقط الثلوج

تصوير يحيى المازن: وثقت لقطات جوية، وصول "الزائر الأبيض" لمرتفعات وجبال تبوك بعد تساقط الثلوج، ليلة أمس، عليها ، وقد شملت "الظهر ، وعلقان وجبل اللوز".

وتُشكّل هذه المناطق وجهة سياحية فريدة من نوعها لأهالي تبوك وزائريها، ممن قدِموا من مختلف المناطق لرصد الثلوج.

وكثفت العديد من الجهات الحكومية في منطقة تبوك على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج، من تمركزها مجهزة بآلياتها المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث نتيجة الكثافة الحركية من قبل الأهالي والزوار الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى تلك المواقع.

شاهد .. لقطات جوية ترصد جمال مرتفعات تبوك بعد تساقط الثلوج

شاهد .. لقطات جوية ترصد جمال مرتفعات تبوك بعد تساقط الثلوج

شاهد .. لقطات جوية ترصد جمال مرتفعات تبوك بعد تساقط الثلوج

شاهد .. لقطات جوية ترصد جمال مرتفعات تبوك بعد تساقط الثلوج

شاهد .. لقطات جوية ترصد جمال مرتفعات تبوك بعد تساقط الثلوج

شاهد .. لقطات جوية ترصد جمال مرتفعات تبوك بعد تساقط الثلوج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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