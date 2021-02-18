أخبار عاجلة

احترازات كورونا.. أمانة الرياض: إغلاق 128 منشأة خلال 24 ساعة -
"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً -
شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات "كورونا" -
تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

منح 23 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

Print
منح 23 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة منح 23 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
وهذه أسماء المتبرعين والمتبرعات

منح 23 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 23 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء أكان العضو من حيّ أو من متوفى دماغيًا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: عبدالله الفزيع، مشعل المطيري، سعيد القحطاني، علي الهاجري، يحيى حريصي، سعيد الشهراني، عبدالعزيز الربيعي، محمد الشمري، أيمن خلاف، سعيد الغامدي، غدى أنصاري، سلطان القحطاني، طلال القرني، نوف العطوي، خلود القحطاني، منصور اليامي، سمير الأسمري، سعود الزيد، كاتب الشمري، بداح آل حسين، مسعود العرجاني، حمود السهلي، ليلى السلامي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
احترازات كورونا.. أمانة الرياض: إغلاق 128 منشأة خلال 24 ساعة

احترازات كورونا.. أمانة الرياض: إغلاق 128 منشأة خلال 24 ساعة

"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً

"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً

شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات "كورونا"

شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات "كورونا"

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية