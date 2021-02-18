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تطرد دبلوماسيا من سفارة إستونيا لدى موسكو بناء على مبدأ التعامل بالمثل

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روسيا تطرد دبلوماسيا من سفارة إستونيا لدى موسكو بناء على مبدأ التعامل بالمثل تطرد دبلوماسيا من سفارة إستونيا لدى موسكو بناء على مبدأ التعامل بالمثل

مصراوي Masrawy

05:25 م الخميس 18 فبراير 2021

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، طرد دبلوماسي من سفارة إستونيا لدى ردا على اعتبار تالين، دبلوسي روسي شخصاً غير مرغوب به.

وقالت زاخاروفا -في تصريح أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- : "أعلنت حكومة إستونيا التي أدت اليمين الدستورية مؤخرًا دون مبرر على الإطلاق أن دبلوماسيا في السفارة الروسية في إستونيا شخص غير مرغوب فيه، الدبلوماسي كان يعمل في قضايا الثقافة والتعليم، أي في تلك المجالات التي مازال التعاون قائم فيها بين البلدين".

كما أشارت إلى أنه قد تم استدعاء السفير الاستوني في موسكو للاحتجاج وإبلاغه بطرد أحد الدبلوماسيين في السفارة.

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