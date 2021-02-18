إنه الفريزر.. "المسند": موقع بالمملكة سجل 10.2 درجة تحت الصفر

★ ★ ★ ★ ★

قال: علماً بأن الأجواء كانت عاصفة قارسة البرودة مع ثلوج خفيفة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: تم تسجيل أدنى درجة للحرارة المحسوسة في مرتفعات #الظهر شمال غرب #تبوك صباح اليوم، فكانت أبرد من الثلاجة وبدرجة الفريزر.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": 10.2 درجة تحت الصفر، علماً بأن الأجواء كانت عاصفة قارسة البرودة مع ثلوج خفيفة.

حالة الطقس الأرصاد