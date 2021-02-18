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القيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها

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القيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها القيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بنداري، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة لرئيسة جمهورية نيبال.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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