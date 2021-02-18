الأحساء.. رفع 440 ألف طن نفايات منزلية العام الماضي

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الأمانة رفعت خلال الربع الأخير منه 432 مركبة مهملة وتالفة

رفعت أمانة محافظة الأحساء خلال العام 2020م، نحو 440 ألف طن من النفايات المنزلية، ومليون متر مكعب مخلفات إنشائية؛ فيما رفعت خلال الربع الأخير من نفس العام 432 مركبة مهملة وتالفة من الطرقات العامة والأحياء.

وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد الزهراني، أن الأمانة مستمرة في برامجها الشاملة وجدولتها؛ لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالمحافظة على البيئة، والعمل على معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري؛ مشيرًا إلى وجود 12 مشروعًا مستقلًّا للنظافة العامة بالأحساء.