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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 110 ملايين

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 110 ملايين جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 110 ملايين

مصراوي Masrawy

08:28 ص الخميس 18 فبراير 2021

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 110 ملايين حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 109 ملايين و 900 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 61.9 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و 430 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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