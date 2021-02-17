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مسؤولون في غينيا يحذرون من تفشي إيبولا وتحوله لوباء في بلادهم

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مسؤولون في غينيا يحذرون من تفشي إيبولا وتحوله لوباء في بلادهم مسؤولون في غينيا يحذرون من تفشي إيبولا وتحوله لوباء في بلادهم

مصراوي Masrawy

09:54 م الأربعاء 17 فبراير 2021

غينيا - (أ ش أ)

حذر مسئولو الصحة في غينيا من تفشي فيروس إيبولا القاتل، في بلادهم وتحوله إلى وباء بعد تأكيد وزارة الصحة تفشي الفيروس من جديد في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية في غينيا اليوم الأربعاء، تأكيد وزارة الصحة تجدد تفشي الوباء بعد تسجيل العديد من حالات الإصابة بالفيروس، وأكد رئيس وكالة الصحة الغينية ساكوبا كايتا، أنه تم تسجيل سبع حالات إصابة إيجابية بالفيروس، وتوفي ثلاثة من المصابين.

قال مسؤولو الصحة في غينيا أنه تم تسجيل حالات الوفاة من جراء فيروس إيبولا فى منطقة إنزيريكور الواقعة بجنوب شرق البلاد، وهو ما أثار قلق المسئولين في البلاد لما يعد أول حالات يتم تسجيلها منذ تفشي الوباء، فيما أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في غينيا، إلى أن المنظمة تقوم بتعبئة الجهود من أجل إرسال مساعدات سريعة إلى غينيا.

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