جوتيريش يدعو لخطة تطعيم عالمية ضد كورونا

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نيويورك - (د ب أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وضع "خطة تطعيم عالمية" ضد (كوفيد-19) في خطاب حماسي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء ، واصفا بدء التنفيذ حتى الآن بأنه "غير متكافئ وغير عادل على نطاق واسع".

وقال جوتيريش إن هزيمة مرض (كوفيد-19) بعد أن أصبح لدينا الآن القدرة العلمية على القيام بذلك، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى ولكن في الوقت الحالي ، تعد المساواة في اللقاحات أكبر اختبار أخلاقي أمام المجتمع الدولي. يجب أن نضمن أن الجميع في كل مكان يمكنهم الحصول على لقاح في أسرع وقت ممكن.

ودعا الأمين العام الدول المتقدمة والناشئة في مجموعة العشرين إلى تشكيل فريق عمل يصوغ ويقود خطة تطعيم عالمية تتضمن مدخلات من الصناعة وشركاء المساعدة.

وشدد جوتيريش على أن استراتيجية التلقيح العالمية سوف تصب أيضا في مصالح الدول الصناعية.

وتابع : "إذا تم السماح للفيروس بالانتشار كالنار في الهشيم في جنوب الكرة الأرضية أو أجزاء منه ، فسوف يتحور مرارًا وتكرارًا ،وهذا يمكن أن يطيل أمد الوباء بشكل كبير".

وحتى الآن قامت 10 دول فقط بإعطاء 75 في المئة من جميع اللقاحات المضادة لمرض (كوفيد-19)، وفقًا للأمم المتحدة، بينما لم تقم 130 دولة بإعطاء جرعة واحدة.

وتعتزم بريطانيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، الضغط من أجل التوصل إلى قرار بشأن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم من شأنه أن يسمح لأولئك الذين يعيشون في مناطق الصراع بالحصول على لقاحات مضادة لمرض (كوفيد-19).

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأربعاء "في الوقت الحالي، نعلم أن أكثر من 160 مليون شخص في جميع أنحاء العالم معرضون لخطر استبعادهم من التطعيمات بسبب عدم الاستقرار والصراع".

وقال للمجلس "لذلك لدينا تحد حقيقي في مواجهة النقص في تأمين الإمدادات وتوصيل اللقاحات على الأرض".

وأضاف "لقد تم استخدام وقف إطلاق النار لتلقيح المجتمعات الأكثر ضعفًا في الماضي. لا يوجد سبب يمنعنا من القيام بذلك. لا يوجد سبب يمنعنا مع خلال الإرادة التي يمكننا حشدها، من العمل معًا للتغلب على التحديات".