"كدسة": يشدد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا وتحميل تطبيق  "توكلنا"

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خلال لقائه الافتراضي مشرفي السلامة المهنية للمنشآت التدريبية بمنطقة مكة

شدّد فيصل بن عقيل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في بيئات التدريب، وأكد أهمية تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، والعمل على رفع الوعي الصحي بين المتدربين والمتدربات ومنسوبي ومنسوبات المنشآت التقنية بالمنطقة.

وأكد في اللقاء الافتراضي الذي عقد اليوم عن بعد بعنوان "تدريب آمن" في توجيهه لكل الكليات التقنية للبنين والبنات والاتصالات والمعاهد الثانوية الصناعية مشرفي ومشرفات الصحة والسلامة المهنية للمنشآت التدريبية بالمنطقة ضرورة رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحرص على آلية التعامل وتطبيق العقوبات على مخالفي ومخالفات تلك الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشددًا كذلك على ضرورة الالتزام بتحميل تطبيق (توكلنا) ومنع المتدرب من دخول المنشأة التدريبية إلا بوجود التطبيق.

من جهة أخرى أكد المهندس محمد سليمان حسين مشرف عام الصحة والسلامة المهنية بالمنطقة أهمية التدابير الوقائية والتعليمات والبرتوكولات واتباع التعاميم ورفع التقارير للإدارات المعنية أسبوعيًا، مشيرًا إلى جهود المنشآت التدريبية في الرفع من مستوى الإجراءات الاحترازية.

وكشف "حسين" أن اللقاء خرج بعدة توصيات من أهمها: استمرارية عقد مثل هذه اللقاءات بين مشرفي ومشرفات الصحة والسلامة لتبادل الخبرات فيما بينهم، الاستمرار في رفد مشرفي ومشرفات الصحة والسلامة المهنية بالدورات والبرامج التطويرية في مجال السلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمؤسسة، وتوحيد الخطط التنفيذية بين المنشآت التدريبية والتي تطلب من الجهات ذات العلاقة.