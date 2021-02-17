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قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بـ"الدفاع" يلتقي قادة المناطق والقواعد الجوية والأساطيل

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قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بـ"الدفاع" يلتقي قادة المناطق والقواعد الجوية والأساطيل قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بـ"الدفاع" يلتقي قادة المناطق والقواعد الجوية والأساطيل
لاستعراض خطة تحصين منسوبي القوات المسلحة بلقاح COVID-19 والمبادرات المزمع تنفيذها

قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بـ

التقى نائب قائد قوات الدفاع الجوي قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع، اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، عبر الاتصال المرئي قادة المناطق والقواعد الجوية والأساطيل والمجموعات بالسعودية؛ لاستعراض خطة تحصين منسوبي القوات المسلحة بلقاح (COVID-19) والمبادرات التي ستُنفَّذ، بحضور أعضاء الخلية من جميع الجهات المعنية بالوزارة.

وجرى خلال اللقاء بحث أهمية مضاعفة الجهود لتحصين منسوبي وزارة الدفاع عن طريق مراكز التحصين التي أنشأتها الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في جميع المناطق العسكرية، والتشديد على حث منسوبي الوزارة على تسجيل بياناتهم عن طريق وحداتهم في نظام تحصين بالوزارة، وأهمية التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإيقاع العقوبات النظامية على من يخالف ذلك.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء، واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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