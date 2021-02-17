الأهلي يرفض الاستسلام أمام العين.. و"غريب " يحفظ ماء الوجه

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لحق الأهلي بالتعادل بهدف لمثله أمام ضيفه العين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب " رديف " مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة بقي الأهلي ثانياً في سلم الترتيب برصيد 35 نقطة، والعين في ذيل القائمة برصيد 14 نقطة فقط.

مع بداية الشوط الأول حاول الأهلي زيارة مرمى حارس العين أمين بخاري من خلال محاولات "الهداف التاريخي " عمر السومة عند الدقيقة 18، لكن فدائية "بخاري" حالت دون ذلك.

في المقابل تصدى حارس الأهلي محمد العويس لتسديدات لاعبي العين "خوانبي " و" موتاري " عند الدقيقتين 20، 35.

لم يكن مرور الدقيقة 39 من عمر اللقاء عادياً، بل كان استثنائياً بالنسبة للعين، حينما حضر فيليب براداريتش بقذيفة لا تصد ولا ترد، كهدف أول رائع داخل شباك العويس.

في الشوط الثاني دفع المدير الفني للأهلي فلادان باللاعب الغاني "نيانغ" من أجل البحث عن حل، لكن دون جدوى، حيث أهدر الأخير كرة سهلة داخل الصندوق العيناوي عند الدقيقة 80.

لكن الحل جاء بواسطة عبد الرحمن غريب الذي أعاد الأهلي للواجهة بعد تعديله النتيجة عند الدقيقة 84.