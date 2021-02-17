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بلومبرج: سلالة كورونا الجنوب أفريقية ترفع الإصابات في زامبيا 16 ضعفًا

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بلومبرج: سلالة كورونا الجنوب أفريقية ترفع الإصابات في زامبيا 16 ضعفًا بلومبرج: سلالة كورونا الجنوب أفريقية ترفع الإصابات في زامبيا 16 ضعفًا

مصراوي Masrawy

09:39 م الأربعاء 17 فبراير 2021

لوساكا - ( دب ا)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم ربط سلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا بزيادة قدرها 16 ضعفًا في الحالات في زامبيا

المجاورة في غضون شهر، مما يدل على أن هذه السلالة لديها القدرة على الانتشار بسرعة وبفعالية أكبر من السلالة الأصلية.

وبحسب بلومبرج، تم اكتشاف سلالة جنوب افريقيا ، التي يعرفها العلماء باسم "بي .1.351"، لأول مرة في زامبيا في ديسمبر الماضي.

وارتفع المعدل اليومي للحالات الجديدة من 44 في الأيام العشرة الأولى من ديسمبر إلى 700 في الأيام العشرة الأولى من الشهر الماضي، وفقًا لتقرير صادر اليوم الأربعاء من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كان قد تم اكتشاف سلالة جنوب أفريقيا لأول مرة في ذلك البلد في أكتوبر الماضي ،منذ ذلك الحين تم الإبلاغ عنها في مناطق كثيرة من القارة الأفريقية وفي 24 دولة على الأقل خارج إفريقيا، بما في ذلك الولايات المتحدة.

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