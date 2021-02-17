الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وأبرز الظواهر الجوية غدا

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية وخريطة سقوط الأمطار غدًا الخميس، على أنحاء الجمهورية.

وجاءت هذه الظواهر على النحو التالي:

- سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري: (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- والمنوفية).

- أمطار متوسطة على فترات متقطعة على: (رشيد- بلطيم- ودمياط).

- أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والإسكندرية مع نشاط رياح.

- أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة: (بورسعيد- العريش- ورفح)، مع نشاط رياح.

- تشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

- الرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس.

- أمطار خفيفة على الفيوم وبني سويف وتكون الصقيع على المزروعات ليلا.

- تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.