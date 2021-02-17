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حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار فى المخدرات بكرداسة

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حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار فى المخدرات بكرداسة حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار فى المخدرات بكرداسة

مصراوي Masrawy

09:41 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (القاهرة، الجيزة) من ضبط 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلوجرام - مكبس بمشتملاته - 4 خزينة سلاح - عدد 122 طلقة نارية - مبالغ مالية - عدد 2 هاتف محمول - ميزان حساس) بحوزة 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

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