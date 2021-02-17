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البنتاجون: ثلث القوات الأمريكية يرفض تلقي لقاح كورونا

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البنتاجون: ثلث القوات الأمريكية يرفض تلقي لقاح كورونا البنتاجون: ثلث القوات الأمريكية يرفض تلقي لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

09:24 م الأربعاء 17 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

أظهرت بيانات أولية صدرت عن البنتاجون، أن حوالي ثلث القوات الأمريكية الذين عرض عليهم لقاح (كوفيد-19) يرفضون تلقي التطعيم.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج للأنباء، أن مسؤولي البنتاجون أطلعوا لجنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء أن التطعيم لا يزال طوعيا لأفراد الخدمة؛ لأن اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودرنا حتى الآن تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء على أساس الاستخدام الطارئ، وسيتغير ذلك بموافقة كاملة من إدارة الغذاء والدواء لأن العديد من اللقاحات الأخرى إلزامية للقوات.

قال الميجور جنرال جيفري تاليافيرو، نائب مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة، للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إن البيانات الأولية تظهر أن ما يقرب من مليون شخص في وزارة الدفاع تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين من كلا اللقاحين.

وقال روبرت ساليس ،يعمل كمساعد لوزير الدفاع للدفاع الوطني والأمن العالمي إنه تم تطعيم 174 ألف فرد فقط بشكل كامل.

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