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ميركل تبحث مع روحاني رفض إيران عمليات التفتيش النووي

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ميركل تبحث مع روحاني رفض إيران عمليات التفتيش النووي ميركل تبحث مع روحاني رفض إيران عمليات التفتيش النووي

مصراوي Masrawy

09:21 م الأربعاء 17 فبراير 2021


برلين - (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الألمانية، شتيفن زايبرتن أن المستشارة أنجيلا ميركل، أجرت اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، تناول سبل منع طهران عن التملص من قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.

وتعتزم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التشاور مع الولايات المتحدة في هذا الشأن، حيث من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث اجتماعا في باريس غدا الخميس، يشارك فيه لاحقا نظيرهم الأمريكي انتوني بلينكن عبر الفيديو.

وبحسب تصريحات زايبرت، أعربت ميركل خلال الاتصال الهاتفي عن قلقها إزاء " توقف إيران عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي (لعام 2015)"، وقالت إن الوقت قد حان "لإرسال إشارات إيجابية تخلق الثقة وتزيد من فرص التوصل إلى حل دبلوماسي".

وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية أمس الثلاثاء بأنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية التي يتضمنها البروتوكول الإضافي للوكالة بداية من الثلاثاء القادم. ويتيح البروتوكول لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بزيارات لمواقع إيرانية بدون إخطار مسبق بفترة طويلة.
تجدر الإشارة إلى أن الوصول غير المقيد للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015 ، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.

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