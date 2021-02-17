أخبار عاجلة

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
الحكم في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة".. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دراسة أمريكية: ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا بين الحوامل في واشنطن

Print
دراسة أمريكية: ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا بين الحوامل في واشنطن دراسة أمريكية: ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا بين الحوامل في واشنطن

مصراوي Masrawy

09:15 م الأربعاء 17 فبراير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أظهرت دراسة طبية حديثة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد، ارتفاع معدل الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بين الحوامل ، بنسبة 70% بين البالغين في ولاية واشنطن.

وقالت الدكتورة "كريستينا آدامز"، الأستاذ في كلية الطب جامعة واشنطن، "تشير بياناتنا إلى أن الحوامل لم يتجنبن الوباء كما كنا نأمل أن يفعلن، فمعدلات الإصابة مرتفعة لدى المرضى الحوامل الأمر الذي قد يؤدي لارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة ووفيات الأمهات جراء الإصابة بالفيروس المستجد".

وأكدت "أنه يجب اعتبار الحمل حالة صحية عالية الخطورة لتصنف ضمن الفئة " ب" عالية الخطورة في جميع أنحاء العالم التي يجب حصولهم على اللقاح".

وبالنسبة للدراسة الحالية، أدرج الباحثون 35 مستشفى وعيادة طبية في الدراسة، ليتم تحديد ما مجموعة 240 سيدة من الحوامل أصيبن بفيروس "كورونا" المستجد ، وذلك في الفترة من مارس حتى يونيو 2020.

وحث الباحثون النساء الحوامل على مناقشة مخاطر وفوائد لقاح فيروس "كورونا" المستجد مع الأطباء ومقدمى الرعاية الطبية قبل الولادة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية