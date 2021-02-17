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اتفاقية شراكة تنموية بين جمعيتي "نساء المستقبل" و"خيرات"

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تستهدف خدمة المستفيدين الأكثر حاجة إلى برامج تمكين المرأة

اتفاقية شراكة تنموية بين جمعيتي

وقعت جمعية نساء المستقبل، بمقرها في مدينة الرياض اليوم، مذكرة شراكة تنموية مع جمعية خيرات لحفظ النعمة، في إطار الخطة التطويرية الشاملة للعمل الخيري والإنساني، والخدمات المقدمة منهما للمجتمع.

وتستهدف المذكرة التي وقعها ممثل جمعية نساء المستقبل نائب رئيس مجلس الإدارة موضي المشاري، وجمعية خيرات ممثلةً بالمشرف العام عبد الله السبيعي، إلى التعاون المشترك في تنفيذ البرامج التوعوية والتنموية لمستفيدي جمعية خيرات وتبادل الخبرات المؤسسية لدعم عمل الطرفين وإقامة برامج تطويرية يعود نفعها على المستفيدين من الطرفين في مجال ريادة الأعمال وتحويل المستفيدين إلى منتجين وشملت الاتفاقية العمل على مسار التوعية والتعزيز والتمكين والتنمية.

وقالت موضي المشاري، إن الاتفاقية ستفتح باب التعاون المثمر الذي يعود بالخير والازدهار على الجميع، وتعمل على خدمة المستفيدين الأكثر حاجة إلى برامج تمكين المرأة بشكل مباشر، مشددة على أن برامج الجمعية تخدم المرأة بكل المجالات المهنية والاقتصادية والمجتمعية.

فيما أوضح عبد الله السبيعي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط الجمعية للعمل على تمكين مستفيديها تنمويًا وبشكل مباشر المرأة داخل الأسرة لأنها نواة المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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