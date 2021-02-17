‏‏‏ميركل: على إيران بعث رسائل إيجابية لتعزيز فرص الحل الدبلوماسي

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مصراوي Masrawy

وكالات

تلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الأربعاء اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسبما ذكرت "العربية".

وقال مكتب المستشارة أنجيلا ميركل، إنها أبلغت روحاني أن بلادها والشركاء الآخرين في الاتفاق النووي مهتمون جدًا بالحفاظ عليه.

وتابع مكتبها في بيانه، أنها أكدت لروحاني، أن على بلاده إرسال رسائل إيجابية لبناء الثقة لزيادة فرص الحل الدبلوماسي.

وذكرت الرئاسة الإيرانية، أن روحاني أبلغ ميركل خلال الاتصال، ‏أنه إذا كان الأوربيون يريدون الحفاظ على الاتفاق النووي فعليهم إثبات ذلك عمليا

وقال لها إن دول المنطقة هي من تحدد مصيرها وحل مشاكلها يكون عبر الحوار بينها.