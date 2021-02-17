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سوريا تعلن عن عملية تبادل للأسرى مع إسرائيل بواسطة

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سوريا تعلن عن عملية تبادل للأسرى مع إسرائيل بواسطة روسيا سوريا تعلن عن عملية تبادل للأسرى مع إسرائيل بواسطة

مصراوي Masrawy

08:40 م الأربعاء 17 فبراير 2021

دمشق - (د ب أ)

أعلنت سوريا اليوم الأربعاء، عن عملية تبادل أسرى تتم حاليًا مع إسرائيل عبر وساطة روسية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم عن مصادر قولها إنه "في إطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل والأثمان الممكنة يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وبحسب المصادر فإن عملية التبادل تتم حاليًا عبر وساطة روسية لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز، الأسير السوري من أبناء الجولان السوري المحتل ، في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية-منطقة القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية.

وتعد هذه العملية هي الثانية خلال عامين حيث جرى نهاية أبريل عام 2019 عملية تبادل أسرى بين سوريا وإسرائيل بوسطة .

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن وقت احتجاز إسرائيل للسوريين أو متى احتجزت السلطات السورية المرأة الإسرائيلية.

وقالت مصادر سورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السلطات الإسرائيلية ستفرج عن نهال المقت، التي اعتقلت عام 2017، وهي شقيقة صدقي المقت الذي أطلق سراحه من السجون الإسرائيلية قبل عام بعد أن حكم عليه بالسجن 32 عاما.

وكان إطلاق سراح صدقي المقت قد تم بمفاوضات الروس.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين كبار سافروا إلى موسكو للتفاوض بشأن إطلاق سراح الإسرائيلية التي اعتقلت في سوريا.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الموضوع.

ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مقابلة نادرة مع إذاعة الجيش، التعليق على المفاوضات.

وقال نتنياهو "نحن نعمل على إنقاذ الأرواح. يمكنني القول إنني استخدم صلاتي الشخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتأمين إطلاق سراحها".

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