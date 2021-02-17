أمطار غزيرة وثلوج.. الأرصاد: مصر بأكملها تحت تأثير أجواء شديدة البرودة الآن
مصراوي Masrawy
08:38 م الأربعاء 17 فبراير 2021
كتب- محمد نصار:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الجمهورية بأكملها أصبحت تحت تأثير الجبهة الباردة وأجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء.
وأضافت الهيئة: وتحرك المنخفض شرقا ليبقي شمال سيناء تحت تأثير الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح طوال الليل حتى الغد والمرتفعات تحت تأثير سقوط الثلوج ويبقى الطقس شديد البرودة.
وتابعت: أما شمال البلاد تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري ولكن أقل حدة.