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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الجمهورية بأكملها أصبحت تحت تأثير الجبهة الباردة وأجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة: وتحرك المنخفض شرقا ليبقي شمال سيناء تحت تأثير الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح طوال الليل حتى الغد والمرتفعات تحت تأثير سقوط الثلوج ويبقى الطقس شديد البرودة.

وتابعت: أما شمال البلاد تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري ولكن أقل حدة.​