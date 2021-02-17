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أمريكا تعلن استئناف معالجة طلبات اللجوء اعتبارًا من 19 فبراير

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أمريكا تعلن استئناف معالجة طلبات اللجوء اعتبارًا من 19 فبراير أمريكا تعلن استئناف معالجة طلبات اللجوء اعتبارًا من 19 فبراير
البيت الأبيض: سنعمل بالتنسيق مع السلطات المكسيكية والمنظمات

أمريكا تعلن استئناف معالجة طلبات اللجوء اعتبارًا من 19 فبراير

أعلن البيت الأبيض، أن السلطات الأمريكية ستبدأ بمعالجة طلبات اللجوء لبعض الفئات من المهاجرين اعتبارًا من 19 فبراير الجاري.

وقال البيت الأبيض في بيان له أمس الثلاثاء، إنه "اعتبارًا من 19 فبراير؛ ستبدأ الولايات المتحدة بمعالجة طلبات الأشخاص الذين يستوفون الشروط اللازمة".

وأشار البيت الأبيض إلى أن السلطات الأمريكية ستعمل بالتنسيق مع السلطات المكسيكية والمنظمات غير الحكومية.

وفي الوقت ذاته، دعت السلطات الأمريكية المهاجرين المحتملين إلى الامتناع عن أي خطوات مستعجلة، أو محاولات الدخول للأراضي الأمريكية فورًا؛ وفق " اليوم".

وتخطط السلطات الأمريكية لاعتماد نظام إلكتروني لتقديم طلبات اللجوء؛ بما يسمح بتقديم الطلبات من أي مكان في العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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