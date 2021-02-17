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كندا والمفوضية الأوروبية تبحثان جهود مكافحة كورونا

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كندا والمفوضية الأوروبية تبحثان جهود مكافحة كورونا كندا والمفوضية الأوروبية تبحثان جهود مكافحة كورونا

مصراوي Masrawy

12:38 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

كندا - (أ ش أ)

ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الثلاثاء، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجهود الجارية في كندا والاتحاد الأوروبي لمكافحة جائحة العالمي وسبل تطعيم المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وأكد رئيس الوزراء الكندي، أهمية شحن اللقاحات في الوقت المناسب من أجل تلبية أهداف التطعيم، مشيرًا إلى أن كندا تتوقع زيادة في تسليم اللقاحات خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لبيان صادر من رئاسة الوزراء الكندية، كما أعرب عن تقديره للجهود الأوروبية لتيسير تصدير الجرعات إلى كندا، ورحب بالتزام فون دير لاين المستمر بضمان ألا تعطل آلية الاتحاد الأوروبي لشفافية تصدير اللقاحات صادرات اللقاحات الموجهة إلى كندا.

واتفقا رئيس وزراء كندا ورئيسة المفوضية الأوروبية على العمل معًا بشكل وثيق لضمان وصول الأدوية والمنتجات الطبية الضرورية إلى كندا وأوروبا وحول العالم.

كما سلطا الضوء على التزامهما المشترك بدعم البلدان الأكثر ضعفًا في الاستجابة للوباء.

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