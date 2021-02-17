فرنسا تسجل 19590 إصابة جديدة بكورونا و586 وفاة

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مصراوي Masrawy

فرنسا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 19590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 586 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حسبما أفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 3489129 فيما بلغ إجمالي الوفيات 82812.

وكانت الهيئة الفرنسية العليا للصحة قد أوصت بتطعيم الذين سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا بجرعة واحدة من اللقاح.

وأوضحت أنه يجب حقن هذه الجرعة الوحيدة من اللقاح بعد ثلاثة أشهر من الشفاء من الفيروس، بل يفضل ذلك بعد الشفاء بستة أشهر.

وقالت "الأشخاص المصابون يحتفظون بذاكرة مناعية. وهذا يقود الهيئة العليا للصحة إلى التوصية بتقديم جرعة واحدة من اللقاح فقط للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس SARS-CoV-2، بغض النظر عن الفترة المنقضية منذ الإصابة به"، مشيرة إلى أن هذه الجرعة من اللقاح ستلعب دور تذكير مناعي.