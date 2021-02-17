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لبنان يدين الهجوم الإرهابي على مطار أربيل

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لبنان يدين الهجوم الإرهابي على مطار أربيل لبنان يدين الهجوم الإرهابي على مطار أربيل

مصراوي Masrawy

11:56 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

بيروت - ( د ب أ )

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان مساء اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي على مطار أربيل، ودعت إلى التقيد بكل القوانين والمواثيق الدولية.

واستنكرت الوزارة "استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية وزعزعة استقرار العراق الشقيق".

ودعت إلى التقيد بكل القوانين والمواثيق الدولية والقوانين الانسانية واحترامها.

وجددت الوزارة على تضامن لبنان الكامل مع جمهورية العراق، وحرصها على أمنها واستقرارها.

وكانت عدة صواريخ قد استهدفت مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق،مساء أمس الإثنين ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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