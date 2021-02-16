أمطار وصقيع ورياح.. ننشر خريطة الظواهر الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 17 فبراير حتى الجمعة 19 فبراير.

وأكدت هيئة الأرصاد، عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وانخفاض في درجات الحرارة يصاحب ذلك نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وسقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الأربعاء:

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة (50%) على فترات متقطعة، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة حيث تسجل سرعة الرياح 50 كيلو متر في الساعة، ودرجة الحرارة العظمى (11-12) الصغرى ( 6-7).

السواحل الغربية والوجه البحري: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتكون مشورة للرمال والأتربة على بعض المنطق، حيث تسجل سرعة الرياح 50 إلى 60 كيلو متر في الساعة.

السواحل الشرقية ووسط سيناء: أمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة، ودرجات الحررارة العظمى تسجل 11-12، والصغرى 5-8، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و 60 كيلومترا في الساعة.

شمال الصعيد: أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وصقيع على المزروعات ليلا، بجانب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ودرجات الحراة العظمى 12 - 13، والصغرى 5.

جنوب الصعيد: لا يوجد أمطار لكن يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة، وتصل سرعة الرياح لـ45 كيلو مترا في الساعة.

الخميس:

القاهرة الکبری: نشاط رياح، ولا يوجد فرص لسقوط الأمطار وتصل سرعة الرياح لـ35 كيلو مترا في الساعة، وتسجل درجات الحرارة 15- 7.

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، بجانب نشاط للرياح على بعض المناطق وتسجل درجات الحرارة العظمى 16- 15 والصغرى 7-8.

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على فترات، ودرجات الحرارة العظمى 17-16، والصغرى 9-10.

شمال وجنوب الصعيد: لا يوجد أمطار أو نشاط للرياح، وتسجل درجات الحرارة 16 -6.

الجمعة:

القاهرة الکبری:لا يوجد فرص لسقوط الأمطار وتصل سرعة الرياح لـ25 كيلو مترا في الساعة، وتسجل درجات الحرارة 18- 9.

الوجه البحري:لا يوجد فرص لسقوط الأمطار وتصل سرعة الرياح لـ20 كيلو مترا في الساعة، وتسجل درجات الحرارة 18- 9.

السواحل الشرقية ووسط سيناء: أمطار متوسطة على فترات، ودرجات الحرارة العظمى 17-18، والصغرى 11-10.

شمال وجنوب الصعيد: لا يوجد أمطار أو نشاط للرياح، وتسجل درجات الحرارة 20 -8.