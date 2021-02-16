الأهلي يجهز " نيانج " للمشاركة أمام العين.. و"المجحد " يعود

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النادي حصل على موافقة وزارة الرياضة لإنشاء "شركة الأهلي للاستثمار

‬يعلق المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي "فلادان " آمالاً عريضة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العين، مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يزج "فلادان بالسنغالي "نيانج"، الذي شارك في التدريب الأخير.

وعلى صعيد الغيابات، يُنتظر أن يعوض يزيد البكر، زميله عبد الله الحسون الذي يتخلف عن الفريق بسبب الإصابة، بينما يعود محمد المجحد إلى قائمة الـ18.

من جانب آخر حصل النادي الأهلي على موافقة وزارة الرياضة لإنشاء "شركة الأهلي للاستثمار" حيث تعتبر خطوة إستراتيجية مهمة في خارطة الأندية من الناحية الاستثمارية، الأمر الذي يجعلها الذراع الاستثماري للنادي كما يجعلها جهة تخضع لأنظمة وتشريعات الشركات، ويمكنها من التحرك تجارياً بكل سلاسة، لتحقيق أهداف النادي الاستثمارية حيث ستتمكن الشركة من الدخول في شراكات لأنشطة وقطاعات مختلفة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل لدى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وخلق روافد جديدة لتعزيز العوائد المالية، وتحقيق الاستدامة المالية للنادي مستقبلاً.

كما ستساهم الشركة في استمرار التطوير الذي تنتهجه إدارة النادي، لتواصل فرق الأهلي حضورها المشرف والمعتاد في المشهد الرياضي محلياً وخارجياً، بما يحقق طموحات جماهير النادي الوفية.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، خالص شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على اهتمامه الكبير بنقل الأندية إلى مرحلة الخصخصة، من خلال الموافقة على إنشاء الشركة، مما يسهم في وصول القطاع الرياضي إلى مستوى يمكن النادي من التحول إلى التخصيص، كما أن ارتباط الأندية بكيانات تجارية خاضعة لأنظمة الشركات يعزز من حوكمة المصروفات والإيرادات فيها، وذلك وفقاً لرؤية المملكة (2030)، مؤكداً أن دعم وزير الرياضة يعد استمراراً لمواقفه ودعمه المتواصل للنادي الأهلي ولجميع أندية الوطن.