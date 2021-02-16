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أسقطته الصدفة.. حبس عنصر إجرامي بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في القديمة

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أسقطته الصدفة.. حبس عنصر إجرامي بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في مصر القديمة أسقطته الصدفة.. حبس عنصر إجرامي بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في القديمة

مصراوي Masrawy

10:38 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:
أمرت نيابة القديمة، اليوم الثلاثاء، بحبس عنصر إجرامي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر القديمة.

كانت قوة من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينة بمحطة سكك حديد القاهرة تمكنت مـن ضبط شخص، مقيم بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، له معلومات جنائية، حال تواجده بالمحطة وبحوزته (مشغولات ذهبية، ساعة يد حريمي، مبلغ مالي).

وبمواجهته عن مصدر المضبوطات اعترف بقيامه بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار المجاور للعقار محل سكنه عن طريق كسر إحدى النوافذ والدلوف داخل المسكن والاستيلاء عليها.

أمكن التوصل للمجني عليها والتي حضرت وبسؤالها أيدت ما جاء بأقوال المتهم وتعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

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