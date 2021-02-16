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الرئاسة اللبنانية تهاجم سعد الحريري بعد انتقاده موقف ميشال عون من تشكيل

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الرئاسة اللبنانية تهاجم سعد الحريري بعد انتقاده موقف ميشال عون من تشكيل الحكومة الرئاسة اللبنانية تهاجم سعد الحريري بعد انتقاده موقف ميشال عون من تشكيل

جي بي سي نيوز :- انتقدت الرئاسة اللبنانية، الأحد، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بعد أن هاجم موقف الرئيس ميشال عون من اقترحاته أعضاء حكومته المزمعة، وإشارته إلى "من يؤخر" اعتماد تشكيلها.

وقالت مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، في بيان نشرت محتواه وكالة الأنباء الوطنية: "مرة جديدة استغل رئيس المكلف سعد الحريري ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري، ليلقي كلمة، تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة العتيدة".

واعتبر بيان الرئاسة أن كلمة الحريري احتوت "مغالطات كثيرة وأقوالا غير صحيحة لسنا في وارد الرد عليها مفصلا لتعذر اختصار 14 جلسة ببيان".

وقالت الرئاسة اللبنانية إنه "تكفي الاشارة إلى أن ما أقر به رئيس الحكومة المُكلف في كلمته، كاف للتأكيد بأنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق".

كان سعد الحريري قد وجه انتقادات مباشرة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، مُؤكدًا أن لبنان في حاجة إلى "خريطة إصلاح" و"حكومة اختصاصيين" ليس لهم انتماءات حزبية.

وأوضح الحريري إلى أنه قدم إلى الرئيس اللبناني اقتراحًا بتشكيل حكومي يضم 18 وزيرًا من "الاختصاصيين، غير حزبيين"، إلا أنه "بدل أن يعطي فخامته ملاحظاته على التشكيلة وفق الدستور، والمنطق، ومصلحة البلد واللبنانيين، أتى الجواب بالإعلام، بالخطابات، بالبيانات".

المصدر : سي ان ان

جي بي سي نيوز

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