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برنامج الغذاء العالمي يحذر من مجاعة في جنوب السودان

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برنامج الغذاء العالمي يحذر من مجاعة في جنوب السودان برنامج الغذاء العالمي يحذر من مجاعة في جنوب السودان

مصراوي Masrawy

10:35 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

جوبا - (بي بي سي)

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن جنوب السودان يواجه أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي منذ إعلان استقلاله عن السودان قبل عشر سنوات.

وتقول الوكالة إن هذا يرجع إلى تجدد العنف، وسوء أحوال الطقس فضلا عن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وشهدت مقاطعة بيبور في شرق البلاد صراعًا حادًا في النصف الأول من العام الماضي أعقبته فيضانات مدمرة.

ويقول برنامج الغذاء العالمي إن بعض المناطق معرضة لخطر المجاعة مع نفاد مخزون الغذاء فى الفترات ما بين مواسم الحصاد المختلفة.

ويحذر البرنامج من أن حوالي سبعة ملايين شخص أو أكثر من نصف السكان في جميع أنحاء جنوب السودان ليس لديهم ما يكفي من الغذاء.

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مصراوي Masrawy

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